Alanya'da Fener Alayı coşkusu: Dim TV canlı yayınlayacak

ATATÜRK Anıtı önünden başlayacak Kent Konseyi’nin tertip ettiği Fener Alayı saat 19:00’dan itibaren Dim TV’den (dimtv.tv) canlı yayınlanacak. Fener Alayı’nın ardından Çelik konseriyle devam edecek program aynı şekilde Dim TV’den canlı yayınlanacak.

DİM WEB TV NASIL İZLENİR

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.