Mehmet AL
ALANYA'NIN Toslak Mahallesi'ndeki Payallar Sanayi Sitesi'ndeki işyerinin çatısını tamir eden 53 yaşındaki Hicri Yağmur bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer çalışanlar hemen yardıma koştu. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Hicri Yağmur,çağırılan 112 acil ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hicri Yağmur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Alanya'da feci olay! 8 metre yüksekten yere çakıldı
Alanya'nın Toslak Mahallesi'ndeki işyerinin çatısını tamir eden işyeri sahibi 8 metrelik yükseklikteki çatıdan zemine düşerek ağır yaralandı
Mehmet AL
YORUM EKLE