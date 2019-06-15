Alanya'da faytonlar kalktı, develer şehre indi

ANTALYA genelinde faytonların yasaklanmasının ardından Alanya'da da fayton devri sona erdi. Hayvanseverler tarafından büyük bir sevinçle karşılanan bu kararın ardından Alanya sokakları faytona veda ederken benzer bir manzara yine dikkatleri çekti. Kentin en kalabalık caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde bugün çekilen görüntülerde atların yerini turistik develerin aldığı görüldü. Bu duruma hayvanseverlerin ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım temalı basın toplantısında, Antalya'da, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki faytonlara yönelik önemli bir karar alındı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Haziran itibariyle fayton faaliyetlerinin durdurulması ve trafikten men edilme kararı aldıklarını açıkladı. Faytoncuların mağdur edilmeyeceğini anlatan Böcek, faytonculara belediyede iş istihdamı sağlayacaklarını ve atları hayvanat bahçesinde değerlendireceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2019, 17:21