Alanya'da Fatma teyzelere yeni evlerini Başkan Yücel teslim etti

ALANYA Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince Süleymanlar ve Türktaş mahallelerinde evleri kullanılamaz halde olduğu tespit edilen Fatma Topaç ve Fatma Kaplan'ın evleri kısa sürede kendilerine teslim edildi. Ev sahiplerine anahtarları Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından verilirken, Başkan Yücel'e MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül ve belediye ekipleri eşlik etti.

FATMA TEYZENİN YÜZÜ GÜLDÜ

Alanya Belediyesi tarafından tespiti yapılan ve kısa sürede yıkılarak yerine yerleştirilen konteyner ev, Fatma Kaplan ve 45 yaşındaki engelli oğlu Mustafa Kaplan'a teslim edildi. Daha önce tamamen isle kaplı olan ve kullanılamaz haldeki ev yıkılarak yerine anne ve oğlun rahatlıkla kullanabileceği konteyner ev yerleştirildi. Anahtarı Fatma Kaplan ve oğluna takdim eden Başkan Yücel, 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Anne ve oğluyla evi inceleyen Başkan Yücel, sosyal belediyecilik anlamında her zaman vatandaşların yanında olacaklarını belirtti.

YIKILMAK ÜZERE OLAN EVİNDEN TAŞINDI

Türktaş Mahallesi'nde tek başına yaşayan Fatma Topaç, yarısı yıkılan ve ulaşımı neredeyse imkansız hale gelen evinden alınarak yol üzerinde yapılan yeni evine taşındı. Fatma teyzenin yangına karşı dayanıklı, yalıtımlı ve paslanmaz konteyner evinin anahtarını Başkan Yücel, kendisine teslim etti. Verilen hizmetten son derece memnun olduğunu ifade eden ve anahtar tesliminde duygulu anlar yaşayan Fatma Topaç, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür etti.

A'DAN Z'YE HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce planlanan ve kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara teslim edilen konteyner ev, A'dan Z'ye her şey düşünülerek yapıldı. Önce alt yapısı yapılan evlerin sağlam zemine oturtulması için beton dökülerek sağlamlaştırıldı. Ardından yapılan konteynerler, vinçle merkezden alınarak taşınıp hazırlanan yerlerine sabitlendi. Daha sonra sıfır eşyalar temin edilerek konteynerlerin içerisi dizayn edildi ve tamamen kullanılabilir halde anahtarlar ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi.

'DOKUNUYORUZ, HİSSEDİYORUZ VE PAYLAŞIYORUZ'

Başkan Adem Murat Yücel, "Hem Süleymanlar hem de Türktaş mahallelerimizde sosyal belediyeciliğin ne anlam ifade ettiğini yapmış olduğumuz bu güzel yapılarla hatırlatmış olduk. Sosyal belediyecilik gereği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ederek onlara dokunuyor, hissediyor ve paylaşıyoruz. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel yapıların her 2 sahibine de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.