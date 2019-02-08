Alanya'da farkındalık yarattılar

MEHMET Akif Ersoy Orta Okulu Müdürü Bilal Şahin, Müdür Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Fadime Balık, Türkçe öğretmeni Yakup Mehmetoğlu ile 50 öğrenci Alanya Belediyesi hizmet binasına gelerek bina içerisinde kitap okudu. “Okudukça Güzelleşir Alanya’m” projesi kapsamında kamu alanlarında kitap okuyarak farkındalık yaratan öğrenciler Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel’e çiçek verdi. Yüksel de Yücel adına öğrencilere kitap hediye etti. Proje kapsamında daha önce Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversitede kitap okuyan öğrenciler kimseyle konuşmuyor.