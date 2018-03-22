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Alanya'da farkındalık için yürüdüler

Alanya Belediyesi tarafından Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, Down Sendromlu bireyler ve aileleri ile farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Alanya'da farkındalık için yürüdüler

Alanya Belediyesi tarafından Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, Down Sendromlu bireyler ve aileleri ile farkındalık yürüyüşü düzenlendi

22 Mart 2018 Perşembe 22:53
Alanya'da farkındalık için yürüdüler
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ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu’nu Alanya Kemal Atlı Kültür Evi'nde karşılayan down sendromlu bireyler, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü kapsamında şehir merkezinde farkındalık yürüyüşü düzenledi. Alanya Belediyesi Engelsiz park ve Yaşam Merkezi uzman personellerinin de eşlik ettiği farkındalık yürüyüşünde Down sendromlu bireyler ve aileleri vatandaşlara gül dağıtarak günün anlam ve önemine dikkat çektiler. Yürüyüşün ardından Damlataş Mağarası gezilerek, mağaranın özellikleri hakkında down sendromlu çocuklara bilgi verildi.
YAŞLILARA TELEFERİK GEZİSİ
18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında da bir dizi etkinlik düzenleyen Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Alanya Evi teleferik gezisi düzenledi. Sabah kahvaltısı ve müzik eşliğinde eğlence ile başlayan programda Alanya Kalesi'nden teleferik alanına kadar doğa yürüyüşü yapıldı. Alanya'nın tarihi ve kültürel mekanları hakkında bilgiler verilerek gerçekleştirilen yürüyüş, teleferik gezisi ile son buldu. Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül ve sağlık personellerinin de eşlik ettiği geziyle yaşlılar hem bir araya gelmenin hem de böyle bir organizasyonun içinde olmanın mutluluğunu yaşayarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür ettiler. 
 

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Alanya BelediyesiDown Sendromu FarkındalıkDown Sendromlu
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