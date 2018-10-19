Alanya'da fabrikalar denetlendi

ALANYA Belediyesi olarak gıda işletmelerine yönelik sürekli denetimler yapıldığını belirten Zabıta Müdürü Hasan Akın, zabıta denetim personellerinin son olarak zeytinyağı fabrikalarını denetlediğini söyledi. Akın “Zabıta ekipleri ve gıda mühendisleri tarafından yapılan denetimlerde, başta hijyen olmak üzere zeytinyağı fabrikalarının genel hijyeni, işyeri çevresinin tertip ve düzeni, çevreye uygunluğu, işyerine ait izin belgeleri, zeytinyağı işletmelerinden kaynaklanan atık su kirliliğinin önlenebilmesine yönelik sözleşmeler kontrol edildi. İşletme içerisinde işletmeye taze zeytinin gelmesinden itibaren sıkma makinesi, yıkama, kırma ve yoğurma ünitelerinin hijyenine ayrıca dekantörde su ve yağ olarak ayrılan zeytinyağının saflığına, yağ dolumu yapılan kapların hijyenik olup olmadığı kontrol edilmektedir. İşletme faaliyetine ait olarak zeytin üreticilerinden gelen zeytinlerin yoğurma ünitesi kapasitesini doldurmaması durumunda diğer üreticilerden gelen zeytinlerin aynı ünitede sıkımı aşamasından çıkan zeytinyağlarının bahse konu üniteye giriş oranlarında üreticilere iade edilmeleri kontrol edilmiştir” dedi. Akın, denetimlerin vatandaşların hijyenik ve kaliteli yaşamı için olduğunu ifade etti.