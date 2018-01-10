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Alanya'da evsizlere sabaha kadar sıcak çorba

Alperen Ocakları'nın örnek etkinliği geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tüm hızıyla devam ediyor

Alanya'da evsizlere sabaha kadar sıcak çorba

Alperen Ocakları'nın örnek etkinliği geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tüm hızıyla devam ediyor

10 Ocak 2018 Çarşamba 18:22
Alanya'da evsizlere sabaha kadar sıcak çorba
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Alperen Ocakları, evsizlere, sokakta kalanlara, gidecek bir yeri olmayıp çalacak kapısı bulunmayanlara Hacet Kavşağı'nda çadır kurup çorba ve çay ikramında bulunmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda da benzer uygulamayı yaptıklarını söyleyen Alanya Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur, şöyle konuştu: "Alanya Alperen Ocakları olarak ihtiyaç sahiplerine bir tas çorba ve bir bardak sıcak çay ikram etmek istiyoruz. Çevrenizde bildiğiniz, sokakta kalan vatandaşlarımızı Hacet Meydanı'ndaki çadırımıza yönlendirebilirsiniz. Çadırımız havaların soğuk olması münasebetiyle akşam saat 19.00'dan sabah saat 07.00'ye kadar 10 gün boyunca hizmet verecektir. Hayır çadırının kurulmasına katkı sağlayan Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel'e ve ekibine teşekkür ederiz."
 

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Anahtar Kelimeler:
Alperen OcaklarıAlanyaVedat Uygur
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