Alanya'da evsizlere devlet eli

Mehmet AL-ÖZEL-HABER

ALANYA Sanayi içersinde. Kuyular önü Müftüoğlu Cami civarında atıl vaziyetteki araçların içersinde yaşamaya çalışnan Ercan Özer, Orhan Kut, ve Mehmet Bakır isimli vatandaşlara Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil park ekiplerince bulundu.

İKİ VATANDAŞ MANAVGAT OTELİNE YERLEŞTİRİLDİ

Alanya'da sokaklarda ve araç kasalarında yaşam mücadelesi veren kimsesiz vatandaşlara Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil park ekibi. ile Alanya Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile ortak çalışma sonucunda Orhan Kut ve Mehmet Bakır isimli vatandaşlar Manavgat İlçesinde bulunan River Suit Otel kış ayları geçinceye kadar konaklıyacakları belirtilirken kaldıkları sürece gerekli ihtiyaçları otel tarafından karşılanacak.

SOKAKTA KALAN VATANDAŞA İŞKURDAN İŞ

Alanya sokaklarında yaşayan 25 yaşındaki Ercan Özer'in ihtiyaçları giderildikten sonra İşkur Müdürlüğü yetkililerince Okurcalar Mahallesinde kalacak yer temin edildikten sonra bir Otelde işe girmesi sağlandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2019, 14:06