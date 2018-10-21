Alanya'da evlere özel beton yol

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatları ile belediye ekipleri aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Verilen hizmetten memnun olduklarını belirten vatandaşlar "Başkan Yücel, her yere ulaşıyor. Kendisinden ve hizmetlerinden memnunuz" diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİNE YOĞUNLAŞTI

Sık sık mahalle muhtarları ve vatandaşlarla beraber olan Başkan Yücel, bu toplantılarda vatandaşların taleplerini dinliyor. Bu toplantılarda vatandaşlardan gelen talep ve öneriler üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mahallelerde tespit edilen eksiklikleri hızlı bir şekilde gidererek vatandaşa daha kaliteli ve kalıcı hizmet sunmayı hedefliyor. Yücel, Alanya'nın Türktaş Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Emine Şen’in yolunun betonlanmasından, kent merkezinde prestij caddeleri ve meydan projelerine kadar çeşitli çalışmalar yürütüyor.