Alanya'da esnaftan işsizliğe sıra dışı gönderme

TURİZM kenti Alanya'da turist sayısının istatistiklere göre arttığı görülürken esnaf yaşanan artışın kendilerini olumlu yönde etkilemediğini, sezon öncesi yüksek beklenti içinde olduklarını, sezonun ise şu an için kendilerini tatmin etmediğini söylerkenken, Mahmutlar Mahallesi'nde bir giyim mağazası sahibi ise yaşadığı issizliğe kendine has bir üslupla dikkat çekmeye çalıştı. Mağazasında ürünleri tanıtmak için kullandığı mankenlere içki şişeleri yerleştiren esnaf,'Alanya'da müşteri sıkıntısı çeken esnafın vitrinlerini süsleyen mankenler bu sezonda da üstlerindeki kıyafetler ellerinde kalınca alkole başladı.' ifadesini kullandı. Kendi üslubunda farkındalık yaratmak isteyen esnafın bu hareketi kimilerini gülümsetirken kimilerini ise düşündürdü.

