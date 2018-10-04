Alanya'da esnafın motosiklet isyanı

Asiye ELİAÇIK

ARTIK ne yapacağını bilmediğini söyleyen Türemiş, "BİMER’den tutun da Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığı'na, Alanya Belediyesi’ne, Trafik Amirliği’ne tüm yetkililere, her noktaya aynı şeyleri söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Dönemin Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ilçe başkanlarına veya diğer partilerin ilçe başkanlarına herkese bu konuyu anlattım. Ancak bir arpa boyu yol alamadım. Aldığım tek nasihatte, ‘Senin işin yok mu, İşine bak’ oldu" dedi.

'KİMSEYE LAF ANLATAMIYORUM'

Motosiklet sürücülerinin kaldırımı kırmızı ışıkları geçmek için kullandığını söyleyen Türemiş, "Burası Kadıpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi. Merkez Postane’nin önünden bir yol girişi var. Oradaki girişten veya benim dükkanın önünde bulunan noktadan trafik ışıklarında kırmızı yandığında motosiklet sürücüleri kaldırıma çıkıyor kırmızı ışığı geçmek için kaldırımı kullanıyor. Benim personelim içinde dahi bunu yapanlar var. Artık ben kimseye laf anlatamıyorum. Bir gün istiyorum ki, böyle bir şey istenmez ama ağır bir yetkilinin kendisine, eşine, dostuna, birine bir motor çarpsın, çok kötü bir niyet olabilir ama aksi takdirde burada bir çekidüzen olmayacaktır. Buna bir çözüm aranmayacaktır. İnsanlar bir şeyden mi korkuyor, bir engel mi var? Yasa sensin, kanun sensin, hak vermişler neden burada gerekli çalışmayı yapmıyorsun. Gelsinler benim dükkanıma bir gün boyunca otursunlar. Ben burada akşama kadar onların çayını, yemeğini karşılıyayım. Burada en az 150 motora ceza yazarlar. İllaki birinin ölmesi, yaralanması mı lazım. Bu kaldırım insanların yaşaması, yürümesi, rahatça dolaşması için yapılmış alanlar, motorlar için değil. Neden bunu engelleyemiyoruz. Benim de motorum var, bir defa olsun kaldırımı kullanmıyorum. Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’den, trafik amirlerinden buraya bir çözüm bulmalarını istiyorum. Bu kaldırımlardaki motor terörüne artık bir son verelim. Motosiklet kullanıcılarının kask takmamasından daha tehlikeli bir durum, kask takmamaları kendilerini ilgilendirir ama kaldırımda motor kullanan bir insan buradaki çoluğun çocuğun, insanların hayatını tehlikeye atıyor. Bir şeyler yapmayı deneyin artık" diye konuştu.