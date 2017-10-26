Alanya'da esnafın krizi sürüyor

ALANYALI esnaflar, artan vergi yükünden ve döviz bazlı kiralardan şikayetçi. Mevcut kazançları ile orantısız kira ödediklerini ifade eden esnaflar, dükkan sahiplerinin anlayış göstermediğine vurgu yapıyor. Esnaf, dükkan kiralarının giderek artacağına emin olsa da, kazançlarının yükseleceğine dair bir ümit besleyemiyor. İşte esnafın sözleri:

'KUR ARTIŞI DERİNDEN SARSIYOR'

- OZAN ÇAKIR (ÇANTACI)

Alanya ilçe olmasına rağmen kiralar çok pahalı. Gelen turist sayısı ve müşteri kapasitesi zayıf. Kiraların düşürülmesi lazım. Kiramızı Euro bazında ödüyoruz, kur artışı hepimizi etkiliyor. TL’ye çevrilmesini istiyoruz.

'DÜKKAN SAHİPLERİNİN ANLAYIŞI DEĞİŞMELİ'

- REFİK ÇAĞLAR (BİJUTERİ)

2013 yılında dükkanımı kiraladığımda kur 2,46 civarındaydı. Aradan beş yıl geçti, şu an ödediğim kira, şimdiki kurla neredeyse iki katını buldu. Ayrıca gelen turist sayısı ve alım gücü, o tarihe göre daha az. Esnaf, kur artışına yetişemiyor. Cuma Pazarı da o eski günlerdeki gibi değil. Beldelerden turist gelmiyor, beldeler kendi çaplarında birer şehir oldu. Yatak kapasiteleri Alanya merkezden daha fazla. Dükkan sahiplerinin gerçekçi olması, 'Ben kendi söylediğim rakamı bilirim' dememesi lazım.

'EL EMEĞİNİN KIYMETİ YOK'

- YUSUF ARSLAN (KUAFÖR)

Cadde üzerindeki dükkan kiraları pahalı. Kimse Türk Lirası üzerinden kiraya vermiyor, herkes Euro hesabından kiralıyor. Bizim meslekte ise el emeği biraz ucuz.

'KAZANCA ORTAK VAR AMA ZARARA YOK'

- CELALETTİN AKİS (BİLGİSAYARCI)

Alanya’da dükkan kiraları çok spekülatif. Dükkan sahipleri de, devlet de kazanca ortak oluyor, ama zarara ortak olmuyor. Kiralarda düzen sağlanırsa, esnafın kaçıp gitmesinin de önüne geçilir. Ama talep fazla olduğu için dükkan sahipleri taviz vermiyor. Sivil toplumun, kira konusunda çok etkili olamadığını düşünüyorum. Dükkan sahiplerinin ticari faaliyet gösterenlere daha anlayışlı yaklaşmaları, hem onların paralarını tahsil edebilmelerini hem de rahat bir kiracı-dükkan sahibi ilişkisi yaşamalarını sağlayacaktır.

'DÜKKAN SAHİPLERİYLE KAVGA EDİYORUZ'

- MEHMET ÇOBAN (AYAKKABICI)

İşlerin durumuna göre kiralar çok yüksek. Turist yok, yerlide para yok, esnaf çok. Dükkan sahibiyle iki–üç bin lira için kavga ettiğimiz oluyor. Bunun sonu nereye varacak, bilmiyorum.