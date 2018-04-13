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Alanya'da esnafa ‘Memnuniyet’ uyarısı

Alanya Belediyesi, Oba ve Tosmur mahallelerinde bulunan restoran, bar gibi eğlence işletmelerinin sahipleriyle bir toplantı düzenledi.

Alanya'da esnafa ‘Memnuniyet’ uyarısı

Alanya Belediyesi, Oba ve Tosmur mahallelerinde bulunan restoran, bar gibi eğlence işletmelerinin sahipleriyle bir toplantı düzenledi.

13 Nisan 2018 Cuma 22:46
Alanya'da esnafa ‘Memnuniyet’ uyarısı
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TOPLANTIYA Alanya Belediye Zabıta Müdürü Hasan Akın ve ilgili birim amirleri ile eğlence işletmelerinin sahipleri katıldı. Restoran işletmelerinin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik ve asayiş hizmetlerinin ele alındığı toplantıda, turiste daha kaliteli nasıl hizmet verilebilir konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda personelin müşteriye karşı tutumu, işletmelerin açılış ve kapanış saatleri konusunda Encümen kararına riayet etmeleri, gürültü, çığırtkanlık ve hanutçuluk konularında işletme sahipleri uyarıldı.
Zabıta Müdürü Hasan Akın, işletme sahiplerinin sezonla ilgili sıkıntılarını da sorarak, bilgi aldı. Sürdürülebilir turizm için sektörde hizmet eden herkesin davranışlarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Zabıta Müdürü Akın, “Verimli ve sağlıklı hizmet için turizm sektöründe hizmet veren herkesin tutumlarına dikkat etmesi gerekiyor. İşletmelerin düzgünlüğü ve huzuru için zabıtalarımız gece gündüz çalışıyor. Esnafımızın da bindiği dalı kesmemesi için hal ve hareketlerine dikkat etmesi gerekiyor. Gelen turisti memnun etmek hepimizin işi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MemnuniyetEsnafTosmurOba
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