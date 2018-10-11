Alanya'da esnafa 200 bin TL şoku

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Mahmutlar ve Kargıcak mahallelerinde kapasitesi arttırılacak halk otobüslerinin dönüşüm bedellerini belirleyen UKOME Genel Kurul raporunu gündemine aldı. Söz konusu rapor bugün saat 14.30’da gerçekleştirilecek Büyükşehir Belediyesi devam meclisinde karara bağlanacak. Rapor, 7 metreden 9 metreye çıkarılacak Mahmutlar ve Kargıcak otobüsler için 200 bin TL bedel ödenmesini öngörüyor. Konuya ilişkin Yeni Alanya’ya özel açıklamalar yapan ve komisyon kararlarını eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Sefa Çorbacı, “Yapılacak Büyükşehir devam meclisinde Alanya’daki bazı özel halk otobüslerinin kapasitelerinin arttırılması ve arttırılan kapasite karşılığında bedel talep edilmesine ilişkin gündem maddesi görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu raporlarında konuya ilişkin AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili (MHP) meclis üyelerinin kabul oyu var. CHP’li meclis üyelerinin ise esnaftan talep edilen ücretin çok fazla olması nedeniyle ret oyu var. Alınan kararda 7 metrelik Kargıcak ve Mahmutlar otobüslerinin 9-9.5 metreye; diğer bazı otobüslerin de 9 metreden 12 metreye çıkarılması var. Yapılan bu kapasite artışı nedeniyle 7 metreden 9 metreye çıkan otobüsler için 200 bin TL, 9 metreden 12 metreye çıkan otobüsler için ise 100 bin TL ücret belirlenmiş. Bu konu ile ilgili 4.5 yıl sonunda otobüs kapasitelerinin arttırılmasını geç kalınmış doğru bir karar olarak değerlendiriyoruz. Ancak kapasite artışı karşılığında istenen bedellerin çok yüksek ve orantısız olduğunu, esnafın bu parayı ödemesinin ülkemizin içinde bulunduğu kriz ortamında çok zor olduğunu düşünüyoruz. Komisyon kararlarının bugün yapılacak olan meclis devam toplantısında değiştirilmesi için elimizden geleni yapacağız. İnşallah komisyon kararının altında imzası olan AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri aldıkları kararın esnafın yararına olmadığını anlayarak kararlarını değiştirirler” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 11:30