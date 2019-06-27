DİM TV, haftalık olarak Perşembe günleri kurulan Tosmur Pazarı'nın nabzını tuttu. Yaz mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde pazar esnafı sıcaklardan şikayetçi. Esnaf, "Kapalı pazar alanı istiyoruz. Sıcaktan kavruluyoruz. Ayrıca seyyar tuvalet ihtiyacımız da var" dedi.
Alanya'da esnaf dertli! 'Kapalı pazar istiyoruz'
Alanya'da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları uzun saatler boyunca tezgahlarda satış yapan pazar esnafına zor anlar yaşatmaya başladı. Yaşadıkları sıkıntıları Dim TV mikrofonlarına aktaran pazar esnafı. yetkililerden kapalı pazar konusunda yardım istedi.