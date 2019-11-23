Alanya'da eski başkana 'Rüşvet' davası
Büyükşehir Yasası ile belde vasfını yitiren ve Alanya’ya bağlanarak mahalle tüzel kişiliğine bürünen Kargıcak’ın son belediye başkanı, Alanya Belediyesi’nin eski meclis üyesi Zihni Asiltürk hakkında "Rüşvet almak ve vermek, icbar suretiyle irtikap (Görevin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması)" suçlarından dava açıldı
Kübra DUMAN - ÖZEL HABER
ALANYA 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkeme heyetine sunuldu. Dosya kapsamında Asiltürk’le birlikte aralarında eski Kargıcak Belediyesi çalışanlarının da olduğu 6 kişi daha yargılanıyor. İddianamede S.Ç. ve A.T’nin, Kargıcak Belediyesi imar biriminde evrak işleri olan şahıslardan işlemlerin yapılması için belediyenin yakıt masraflarının giderilmesi amacıyla para talep ettikleri, dönemin Kargıcak Belediye Başkanı Zihni Asiltürk’ün bu taleplerden haberdar olduğu ifade edildi. İddianamede Asiltürk’ün onayı doğrultusunda paraların talep edildiği, bu şekilde meydana gelen eylemlerin ise 'İcbar suretiyle irtikap' suçunu oluşturduğu değerlendirmesinde bulunuldu.
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