Alanya'da eşini öldüren kişi kör oldu

Yasin ARAZ

12 MART günü, bir eczanede çalışan eşi Zehra Yılmaz'ı kendisine boşanma davası açtığı gerekçesiyle kurşunlayarak öldüren, ardından intihar girişiminde bulunan ancak ağır yaralı olarak kurtulan Hasan Y., tedavi gördüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden doktor raporu, savcılığın da talimatı doğrultusunda Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İntihar sonrası oluşan semptomlar sonucu kör olan, kısmi olarak da felç geçiren Hasan Y’nin tedavisine memleketi Konya'da devam edileceği belirtildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Hasan Y’nin eşini katlettiği korkunç olay, Şekerhane Mahallesi, Yayla Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Tekel büfesi işletmeciliği ve tütün ticareti yaptığı bildirilen Konya nüfusuna kayıtlı Hasan Y. (47) adlı şahıs, boşanma davası açan eşi Zehra Yılmaz'ın (37) çalıştığı eczaneye giderek konuşmak istedi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, hakkında mahkemece alınmış 'Uzaklaştırma kararı' bulunan Hasan Y. ile konuşmak istemeyen Zehra Yılmaz, şahıstan gitmesini istedi. Zehra Yılmaz ile tartışan şahıs, tabancasını çekerek kurşun yağdırdı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Y. ise olay yerinden 20 metre uzaklaşarak aynı silahla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hasan Y. ile ikinci evliliğini yaptığı ve ilk eşinden iki çocuğunun bulunduğu öğrenilen talihsiz anne Zehra Yılmaz vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde can vermişti. Hasan Y. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.