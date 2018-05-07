Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
sağanak
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
100866
ALTIN
180.351
DOLAR
4.2564
STERLİN
5.7865
EURO
5.0789
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası telefonları çökertiyor
Dalga dalga yayılan WhatsApp şakası...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 8 Mayıs 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Türk bilim insanlarından kanser ilacı için dev adım
Türk bilim insanlarından kanser ilacı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 7 Mayıs 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Alanya'da eşini öldüren kişi kör oldu

Kendisine boşanma davası açtığı için eşi Zehra Yılmaz'a kurşun yağdırıp öldüren, ardından da intihar edip ağır yaralı olarak kurtulan Hasan Y'nin kör olduğu öğrenildi

Alanya'da eşini öldüren kişi kör oldu

Kendisine boşanma davası açtığı için eşi Zehra Yılmaz'a kurşun yağdırıp öldüren, ardından da intihar edip ağır yaralı olarak kurtulan Hasan Y'nin kör olduğu öğrenildi

07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:59
Alanya'da eşini öldüren kişi kör oldu
banner404

Yasin ARAZ

12 MART günü, bir eczanede çalışan eşi Zehra Yılmaz'ı kendisine boşanma davası açtığı gerekçesiyle kurşunlayarak öldüren, ardından intihar girişiminde bulunan ancak ağır yaralı olarak kurtulan Hasan Y., tedavi gördüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden doktor raporu, savcılığın da talimatı doğrultusunda Konya Selçuk Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. İntihar sonrası oluşan semptomlar sonucu kör olan, kısmi olarak da felç geçiren Hasan Y’nin tedavisine memleketi Konya'da devam edileceği belirtildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Hasan Y’nin eşini katlettiği korkunç olay, Şekerhane Mahallesi, Yayla Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Tekel büfesi işletmeciliği ve tütün ticareti yaptığı bildirilen Konya nüfusuna kayıtlı Hasan Y. (47) adlı şahıs, boşanma davası açan eşi Zehra Yılmaz'ın (37) çalıştığı eczaneye giderek konuşmak istedi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, hakkında mahkemece alınmış 'Uzaklaştırma kararı' bulunan Hasan Y. ile konuşmak istemeyen Zehra Yılmaz, şahıstan gitmesini istedi. Zehra Yılmaz ile tartışan şahıs, tabancasını çekerek kurşun yağdırdı. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Y. ise olay yerinden 20 metre uzaklaşarak aynı silahla başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hasan Y. ile ikinci evliliğini yaptığı ve ilk eşinden iki çocuğunun bulunduğu öğrenilen talihsiz anne Zehra Yılmaz vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde can vermişti. Hasan Y. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 07.05.2018 22:58
Anahtar Kelimeler:
AğırZehra YılmazHasan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusça çağrı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusça çağrı
Mirzabeyoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti
Mirzabeyoğlu’nun beyin ölümü gerçekleşti
Ebru Türel bugün Alanya'da
Ebru Türel bugün Alanya'da

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim