Alanya'da Erva'ya yardım seferberliği

ALANYA’DA bir özel eğitim merkezi öğrencisi olan işitme engelli ve engeli nedeniyle konuşma yetisini kaybeden 3,5 yaşındaki Erva Akın’ın ihtiyacı olan işitme cihazının alınması için hayırseverler harekete geçti. Nurhayat Demirhan, Güner Biz işbirliği ve sanatçı Birgül Terzi’nin destekleriyle düzenlenecek yardım organizasyonu 1 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 19.30’da Seyru Keyf Cafe’de gerçekleştirilecek. Bilet fiyatları 10 TL olarak belirlenen organizasyona katılmak isteyen gönüllüler, 25 metreli yol üzerinde bulunan Hancı Pastanesi’nden bilet alabilecek. Erva’nın 3,5 yaşında olduğunu ve işitemediği için konuşamadığını söyleyen Demirhan, işitme cihazı alınması halinde konuşabileceğini söyledi. Bu nedenle Erva’nın özel eğitim aldığını belirten Demirhan, “Erva, işitme cihazı yardımıyla duymaya ve dolayısıyla konuşmaya başlarsa özel eğitim almak zorunda kalmayacak. Yaşıtlarıyla normal eğitim alabilecek. Maddi durumu yerinde olmayan ailesine biz de düzenlediğimiz yardım kampanyasıyla destek olmak istedik. Etkinliğimiz Dinek Mahallesi, Emirgan Caddesi, üst geçit yanındaki Seyru Cafe’de gerçekleşecek. Tüm hayırsever vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyoruz. Etkinlikte Alanya’nın sevilen seslerinden Birgül Terzi sahne alacak. Dileyenler bana 0533 503 34 06 nolu telefon numarasından ulaşarak detaylı bilgi alabilecekler” dedi.