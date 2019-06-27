Alanya'da erken terhis sevinci

BİRLİKLERİNDEN çıkan askerler büyük mutluluk yaşarken, Alanya'da ise 41 asker erken terhis olarak evlerinin yolunu tuttu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifinin kabul edilmesiyle askerliğin 6 aya düşürülmesinin ardından 6 aylık vatani görev süresini dolduran askerler terhis olmaya başladı. Alanya’da ise 41 askerin yeni askerlik sisteminden sonra erken terhis aldığı öğrenildi. Vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran askerler dün terhis edildi. Son içtimasını veren askerler daha sonra valizlerini topladı. Komutanları ve geride kalan arkadaşlarıyla vedalaşan askerler mutlu bir şekilde birliklerinden dışarı çıktı. Hepsinin yüzünden mutluluk gözlenen askerler komutanlık önünde öz çekim yapmayı da ihmal etmedi. Askerler hep bir ağızdan ‘En büyük jandarma’ dedikten sonra birbirleriyle vedalaşıp, evlerinin yolunu tuttu. Memleketi Konya’ya gidecek olan Talha Alptekin, ailesine sürpriz yapacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 01:36