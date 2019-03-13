Alanya'da engelsiz muhtar azası

KENDİSİ de engelli olan Muhtar Azası Baykal Görgülü, “Ortopedik engelli olarak Türkiye’de benden başka bu konumda bir örnek yok. Engellilerin sorunlarına yönelik çözüm bulabilmek için aza adayı oldum” dedi. Alanya’nın engellilere yönelik en büyük sorunun araç sürücülerinin kendilerine saygı göstermemesi olduğunu belirten Görgülü, “Trafikte yaya geçidinde olmamıza rağmen yolun karşısına geçemiyoruz. Birçok mahallede yollar bozuk ve engellilere uygun değil. Allah izin verirse engelliler için bütün sorunlara yönelik projelerimiz var” diye konuştu.

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