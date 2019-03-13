Alanya'da engelsiz muhtar azası

Alanya’da yaşayan ve her fırsatta engellilerin sorunlarını gündeme getiren, düzenlenen birçok sosyal projede kentin engelli vatandaşlar için daha yaşanabilir bir hale gelmesi için farkındalık yaratan Baykal Görgülü, Hacet Mahallesi Muhtarı ve muhtar adayı Ali Şıhali’nin aza listesine girdi

Alanya'da engelsiz muhtar azası
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KENDİSİ de engelli olan Muhtar Azası Baykal Görgülü, “Ortopedik engelli olarak Türkiye’de benden başka bu konumda bir örnek yok. Engellilerin sorunlarına yönelik çözüm bulabilmek için aza adayı oldum” dedi. Alanya’nın engellilere yönelik en büyük sorunun araç sürücülerinin kendilerine saygı göstermemesi olduğunu belirten Görgülü, “Trafikte yaya geçidinde olmamıza rağmen yolun karşısına geçemiyoruz. Birçok mahallede yollar bozuk ve engellilere uygun değil. Allah izin verirse engelliler için bütün sorunlara yönelik projelerimiz var” diye konuştu.

Ayrıntılar saat 18:00’da Dim Tv (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde.

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