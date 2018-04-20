Alanya'da engelliler için şarj istasyonu kuruldu

GÖREV süresi boyunca engelli vatandaşların sorunlarının çözümüne büyük önem veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Prestij Caddesi’ne yerleştirilen 'Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonu’nu engelli vatandaşların hizmetine açtı. 'Engelsiz Kent Alanya' sloganıyla yürütülen çalışmalar neticesinde şehrin 3 bölgesinde var olan akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonunun 9'uncusu kurularak hizmete açıldı.

'BU ŞEHİRDE ENGEL YOK

KESİNTİSİZ ERİŞİM VAR'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Prestij Caddesi’ndeki şarj istasyonunu engelli vatandaşların hizmetine açarken şu ifadeleri kullandı, "Konaklı, Mahmutlar, Damlataş, İskele, Başkanlar Parkı, Cuma Pazarı, Salı Pazarı, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve son olarak Prestij Caddemizdeki çalışmalarımızla birlikte şehrimizin 9 ayrı noktasına şarj istasyonu kurduk. Son çalışmalarımızla birlikte engelli vatandaşlarımız için bu şehirde engel yok, kesintisiz erişim var."

'ŞEHRİN HER NOKTASINI GEZEBİLİYORUZ'

Şarj istasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getiren engelli vatandaşlardan Alaattin Özdemir, "Bizim için çok önemli olan şarj istasyonumuzun açılışını gerçekleştirdik. Şehrimizi rahatça gezebilmemiz adına gerek kaldırımlar gerekse bu şarj istasyonları için Alanya Belediyesi’ne ve Başkanımız Adem Murat Yücel’e çok teşekkür ediyoruz. Bu sayede şehri gezerken her noktaya kesintisiz erişim sağlayabiliyoruz" dedi.

