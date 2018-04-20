Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 21 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çığır açacak buluş! Derinin rengi değişip kanseri haber verecek
Çığır açacak buluş! Derinin rengi...
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi yanıyor
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi...
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Whatsapp'a yeni özellik geliyor

Alanya'da engelliler için şarj istasyonu kuruldu

Görev süresi boyunca engelli vatandaşların sorunlarının çözümüne büyük önem veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Prestij Caddesi’ne yerleştirilen 'Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonu’nu engelli vatandaşların hizmetine açtı

Alanya'da engelliler için şarj istasyonu kuruldu

Görev süresi boyunca engelli vatandaşların sorunlarının çözümüne büyük önem veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Prestij Caddesi’ne yerleştirilen 'Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonu’nu engelli vatandaşların hizmetine açtı

20 Nisan 2018 Cuma 23:35
Alanya'da engelliler için şarj istasyonu kuruldu
banner404

GÖREV süresi boyunca engelli vatandaşların sorunlarının çözümüne büyük önem veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Prestij Caddesi’ne yerleştirilen 'Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonu’nu engelli vatandaşların hizmetine açtı. 'Engelsiz Kent Alanya' sloganıyla yürütülen çalışmalar neticesinde şehrin 3 bölgesinde var olan akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonunun 9'uncusu kurularak hizmete açıldı.
'BU ŞEHİRDE ENGEL YOK 
KESİNTİSİZ ERİŞİM VAR'
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Prestij Caddesi’ndeki şarj istasyonunu engelli vatandaşların hizmetine açarken şu ifadeleri kullandı, "Konaklı, Mahmutlar, Damlataş, İskele, Başkanlar Parkı, Cuma Pazarı, Salı Pazarı, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve son olarak Prestij Caddemizdeki çalışmalarımızla birlikte şehrimizin 9 ayrı noktasına şarj istasyonu kurduk. Son çalışmalarımızla birlikte engelli vatandaşlarımız için bu şehirde engel yok, kesintisiz erişim var."
'ŞEHRİN HER NOKTASINI GEZEBİLİYORUZ'
Şarj istasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getiren engelli vatandaşlardan Alaattin Özdemir, "Bizim için çok önemli olan şarj istasyonumuzun açılışını gerçekleştirdik. Şehrimizi rahatça gezebilmemiz adına gerek kaldırımlar gerekse bu şarj istasyonları için Alanya Belediyesi’ne ve Başkanımız Adem Murat Yücel’e çok teşekkür ediyoruz. Bu sayede şehri gezerken her noktaya kesintisiz erişim sağlayabiliyoruz" dedi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
EngellilerSarjAkülü Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Can Karagöz Alper Kutay'ın konuğu oldu
Mehmet Can Karagöz Alper Kutay'ın konuğu oldu
Alanya'da 'Yıkılacak' denen tesis dimdik ayakta
Alanya'da 'Yıkılacak' denen tesis dimdik ayakta
Alanya'da otomobil alev alev yandı
Alanya'da otomobil alev alev yandı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim