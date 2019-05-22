Alanya'da engelliler görmezden geliniyor

DİM TV (dimtv.tv), özellikle fiziksel engelli vatandaşlarımızın trafikte yaşadıkları zorluklara yakından tanık olmak adına fiziksel engelli Ümit Barut ve Baykal Görgülü ile Alanya sokaklarına çıktı. DİM TV ekibi, Barut ile birlikte Şevket Tokuş Caddesi’nde yaya geçitlerinden karşıdan karşıya geçmeyi denedi. Yaya geçiş üstünlüğünü hiçe sayan sürücülerin üstelik engelli bir vatandaşa yol vermeye yanaşmamaları dikkat çekti. Değil karşıdan karşıya geçmek, kaldırımda ilerlemenin bile engelli bir birey için ne denli zorlu olduğu bir gerçekken, sürücülerin dikkatsizliği ve duyarsızlığı ‘Pes!’ dedirtti. Ümit Barut’a yalnızca Alanya Belediyesi’ne ait resmi plakalı bir araç yol verdi.

KALDIRIMDAN DAHİ İNEMEDİ

Fiziksel engelli bir diğer vatandaş olan Baykal Görgülü’nün karşıdan karşıya geçmesine ise yol kenarına aralıksız park eden araçlar izin vermedi. Görgülü, bin bir güçlükle yaya geçidine ulaştığında ise Ümit Barut'ta olduğu gibi araç sürücülerinin duyarsızlığı gözler önüne serildi.



Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2019, 22:09