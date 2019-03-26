Alanya'da engelli vatandaşa ulaşım jesti

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlara oylarını kullanabilmeleri için araçla hizmet edecek.

Alanya'da engelli vatandaşa ulaşım jesti
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ALPER KUTAY

ALANYA Belediyesi seçim günü oy kullanacak engelli ve yatağa bağımlı vatandaşları unutmayarak Engelsiz Ulaşım Aracı ve Hasta Nakil Ambulansı ile hizmet verecek. Belediye ekipleri hem Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’ne kayıtlı olan hem de dışarıdan gelen talepleri karşılayacak engelli ve yatağa bağımlı vatandaşları seçim günü gün boyu evlerinden alarak oy kullanacakları okula transfer edecek. Randevu sistemiyle çalışacak olan araçlar için vatandaşların 444 82 07 numaralı telefonun yanı sıra Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi irtibat numarası olan 0 242 513 43 45 numaralı telefonu aramaları yeterli olacak.

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