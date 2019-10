Alanya'da engelli servislerinde neler oluyor

Ceren ŞAHİN

ALANYA’DA 14 yaşındaki lise öğrencisi Ali’yi yerlerde sürünmek zorunda bırakan eğitimin görüntüleri Twitter başta olmak üzere sosyal medyada kısa sürede yayılmış ve skandal görüntüler ülke genelinde büyük tepkiye sebep olmuştu. Yanı sıra Alanya’nın kent imajına da kara bir leke sürmüştü. 4 haftalık süründüren eğitim, gelen tepkiler üzerine son buldu. Gözler bu kez de Ali’nin basamağını çıkamadığı için kullanamadığı okul servislerine çevrildi. Devlet tarafından engelli bireylere ücretsiz taşıma hizmeti sunuluyor. Fakat Ali, servis araçlarının engelliler için uygun düzenlemelere sahip olmayışı nedeniyle bu servisleri kullanamıyor.

OKUL SERVİSLERİ ENGELLİ BİREYLER İÇİN UYGUN MU?

Engelli öğrenci taşıma hizmeti, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan ihaleyi alan firma tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, okul servisleri engelli bireyler için ne kadar uygun? İhale şartnamesinde araçların engellilere yönelik yenilenme şartı yer alıyor mu? Şartnamenin öngördüğü koşullara ne kadar uyuluyor?

2019-2020 eğitim öğretim sezonu için açılan ihalede sunulan şartnamenin 22’nci maddesinde şu ifadelere yer veriliyor: “Özel Eğitim öğrencilerinin taşınmasında yükleniciler gerektiğinde öğrencinin engel durumuna göre servis araçlarında taşıma hizmetinin engelli öğrencilerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler. (Transfer aparatı gibi ihtiyaç duyulacak diğer teknik donanımlar)” Aynı ifadeler bir önceki yıl (2018-2019) için açılan özel eğitim taşıma ihalesi şartnamesinin 21’inci maddesi olarak yer alıyor.

İhale şartnamelerindeki maddeye rağmen Ali ve benzeri engeli bulunan bireylerin rahatça binebileceği uygunlukta bir servis aracının hala temin edilmemiş olması gözleri ihaleyi yeniden aynı firmaya veren Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çeviriyor.

SERVİS ESNAFLARINDAN SKANDAL İDDİALAR

10 yılı aşkın bir süredir doğrudan veya dolaylı olarak aynı firma tarafından yapıldığı iddia edilen taşıma hizmetine ilişkin skandal iddialar da söz konusu. 2018-2019 eğitim öğretim sezonu için en düşük ihale bedeli 4 milyon 541 bin 967 lira 36 kuruş olarak sözleşmede yerini alıyor. Günümüz (2019-2020) eğitim öğretim sezonu ihalesinin 28.08.2019’da gerçekleştiği biliniyor. Fakat günümüz ihale bilgileri henüz açıklanmış değil. Alanya Servis Esnafları Derneği Başkanı Hasan Lök, konuya ilişkin şok eden iddialarda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

‘100 DEĞİL YALNIZCA 60 ARAÇLA HİZMET VERİLİYOR’

“2019-2020 eğitim öğretim yılları için engelli taşıma hizmeti için açılan ihale şartnamesinde 455 öğrenci için 181 iş günü boyunca 100 araç isteniyor. Fakat ihaleyi alan firma şu an yaklaşık 50-60 araçla, yol üzerinde aktarma yapmak suretiyle servis hizmeti veriyor. Kalan 40 aracın parasını ise kendi aralarında paylaşıyorlar. Bu şekilde kamu zarara uğratılıyor. Aktarmalar sırasında da özel öğrenciler rahatsız ediliyor ve hak gaspına uğruyor.

‘DÜŞÜK ÜCRETLE GARİBAN REHBERLER ÇALIŞTIRILIYOR’

Diğer taraftan rehberlerle alakalı da ciddi bir sorun yaşanıyor. 100 araçla birlikte çalıştırılması şart koşulan rehberler, firma yetkililerinin kendi yakınlarından seçiliyor ve sigortalı gösteriliyor. Ama araçlarda engelli öğrencilerin bulunduğu bölgelerden gariban insanlar, çok ucuz koşullarda sigortasız olarak çalıştırılıyor. Devlet normalde her bir rehber personel için 30 gün üzerinden günlük 104 TL ödüyor. Fakat ihaleyi alan firma rehber personellere 700-800 lira civarında aylık ödeme yapıyor. Firma her bir rehber üzerinden yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 lira civarında kesinti yaparak haksız kazanç elde ediyor. Rant çok büyük.

‘MİLLİ EĞİTİM VE FİRMA KİLOMETRELERLE OYNUYOR’

Daha önce defalarca kez ilgili birimlere bu konularda dilekçelerimizi sunduk. Ama Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan yetkililer sorunların üzerini kapattılar. Aralarında çıkar ilişkisi olduğu kanaatindeyiz. Bu çıkar ilişkisini ihale şartnamesinde Milli Eğitim Müdürlüğü’nce belirlenen kilometrelerde görmekteyiz. İhale şartnamesinde belirtilen taşıma verileri ve tablolarında yıllar arası kıyaslamalar yapıldığında, aynı mahallelerden aynı okullara taşınan öğrenci sayısında bir değişiklik olmamasına rağmen kilometrelerin arttırıldığı elimizdeki belgelerde mevcuttur. Bu anlamda şunu da belirtmekte fayda görüyorum. Devlet taşınan engelli birey sayısı gözetmeksizin araçların yapmış olduğu kilometreleri baz alarak ödeme yapıyor. Yani göstermiş oldukları kilometre fazlalıkları da haksız kazanç anlamına geliyor. Dolayısıyla devlet ve kamu bu anlamda da yanıltılmakta, hem esnaflarımız, hem de devletimiz zarara uğratılmaktadır.

‘C PLAKALI ARAÇLAR DEĞİL ÖZEL PLAKALAR ÇALIŞIYOR’

Bununla birlikte resmi olarak teknik şartnamede yeterli C plaka bulunması halinde taşıma hizmetinin C plakalı araçlarla yapılacağı yazmaktadır. Şu an Alanya’da yüzlerce C plakalı araç boştayken uygunsuz araçlarla servis yapılmaktadır. Denetimi noktasında bir kez daha çağrıda bulunuyoruz ki, ilgililer hukuksuzca yürütülen bu hizmeti acilen denetlemeli ve gerekenleri yapmalıdır. Bizler bu anlamda esnaflarımızın haklarını üst mercilerde aramaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.