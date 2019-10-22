Alanya'da engelli öğrenciler için çağrı

Ceren Şahin

ALANYA’DA 14 yaşındaki lise öğrencisi Ali’yi yerlerde sürünmek zorunda bırakan eğitimin görüntüleri Twitter başta olmak üzere sosyal medyada kısa sürede yayılmış ve skandal görüntüler ülke genelinde büyük tepkiye sebep olmuştu. Yanı sıra Alanya’nın kent imajına da kara bir leke sürmüştü. 4 haftalık süründüren eğitim, gelen tepkiler üzerine son bulmuş, bu kez de gözler Ali’nin basamağını çıkamadığı için kullanamadığı okul servislerine çevrilmişti. Devlet tarafından engelli bireylere ücretsiz olarak sunulan taşıma hizmetine ilişkin de Alanya Servis Esnafları Derneği Başkanı Hasan Lök tarafından korkunç iddialar ortaya atılmıştı.

İŞTE O İDDİALAR

Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihale usulü özel bir firmaya verilen engelli öğrenci taşıma hizmetinin, şartnamenin ilgili maddesi hiçe sayılarak, engellilere uygun olmayan araçlarla yapıldığı iddia edilmişti. İddialar arasında engelli öğrenci taşımasının şartnamede istenen 100 araçla değil, 60 araçla yapıldığı da yer almıştı. Yanı sıra araçlarda çalıştırılan rehberlerin düşük ücretler aldığı ve firmanın haksız kazanç elde ettiği ifade edilmişti. Gözler Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çevrildi.

GEÇEN YIL İHALE BEDELİ YAKLAŞIK 5 MİLYONDU

Yaklaşık 10 yıldır aynı firma tarafından yapıldığı iddia edilen engelli öğrenci taşıması için 2018-2019 eğitim öğretim sezonu için belirlenen ihale bedeli 4 milyon 541 bin 967 lira 36 kuruştu. 28 Ağustos 2019 tarihinde yapılan 2019-2020 eğitim öğretim sezonu ihalesinin ise bilgilerinin henüz açıklanmadığı belirtiliyor.

‘EN BÜYÜK SORUNUMUZ YASALARIN UYGULANMAMASI’

Kendisi de bir engelli birey babası olan Patika Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği Başkanı Levent Benal, Ali’yi süründüren eğitimi ve servis hizmetleriyle alakalı ortaya atılan skandal iddiaları değerlendirdi. Benal iddialara yönelik ivedilikle araştırma yapılmasını talep ederek, “Türkiye’de en büyük sorunumuz ilgili yasaların pratikte uygulanmaması. Yalnızca Ali değil, Ali gibi nicelerinin sorunlarını çözmek adına öncelikle özel gereksinimli bireylerin de birer birey olduklarını kabul ederek ilgili yasaların TBMM bünyesinde kanunlaşması gerekiyor. Ali özelinde bir yorum yapacak olursak, engelli bireylerin eğitim haklarını koruyan ve sosyal hayata etkin katılımları için düzenlemeleri öngören yasalarımız mevcut. Maalesef uygulama noktasında eksiklikler yaşıyoruz. Bu sorunların pek çoğunun da insan kaynaklı sorunlar olduğunu gözlemliyoruz. İhmaller söz konusu. İlgili kurum ve kuruluşların yasal düzenlemeleri esas alarak hareket etmesi, akabinde de takip ederek denetlemesi şart. Çocuğumuzun yaşadığı durum son derece üzüntü verici. Özel gereksinimli bir çocuk babası olarak ben çok büyük bir üzüntü duydum. Bu noktaya gelmeden, sosyal medyada yer almadan önce sorunun ilgili kurum tarafından çözülmüş olması gerekirdi. Yalnızca Ali değil, bu tip mağduriyetler yaşayan çok sayıda engelli birey var. Her zaman olduğu gibi, bir kez daha söylemek istiyoruz, yasaları ve bu bireyleri görmezden gelerek sorunları çözemeyiz. Özel gereksinimliler bir birey olarak tanımlanmalı ve yasal hakları yerel yönetimlerce pratikte de uygulanmalı. Hassasiyet gösterilmeli ve toplumsal bilinç arttırılmalı. Tıpkı eğitim gibi bu bireylerin transferleri noktasında da yasalar açık ve net. Bu anlamda Alanya’da ortaya atılan iddiaların ilgili kurum ve kuruluşlarca araştırılması ve gereğinin yapılması gerekmektedir. Ben bir kez daha gereken denetlemelerin yapılması, yasaların ve uygulamaların takipçisi olunması yönünde ilgililere çağrıda bulunuyorum. Sadece, burada söz konusu olan eğitim değil, hayatın her alanında yaşamlarının kolaylaştırılması ve yaşam kalitesinin arttırılması, ilgili kurumlarımızın asli görevleri arasındadır” ifadelerini kullandı.

