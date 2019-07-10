Alanya'da engelli dostlarına vefa

PATİKA Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği yönetim kurulu ve üyeleri, yeni projeler oluşturmak ve devam etmekte olan projeleri değerlendirmek üzere toplandı. Toplantı hakkında bilgi veren dernek başkanı Levent Benal, “Engelsiz yaşam mücadelemiz için gerek geçmiş dönemde yaptığımız çalışmaların mevcut durumu, gerekse de önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız projelerin planlamasını yapmak için toplandık” dedi.

‘ÖRNEK TEŞKİL EDİYORUZ’

Benal, “Geçmiş dönemde Patika Derneği olarak sivil toplum ve devlet kurumları işbirliğinde çok verimli çalışmalar gerçekleştirdik. Gerek organizasyonlar gerekse de ulusal bağış kampanyalarımız ile ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ‘Robogait Cihazı’, Alanya Belediyemize son model engelsiz ulaşım minibüsü ve birçok vatandaşımıza ise medikal malzeme yardımında bulunduk. Tüm bu örneklerin ışığında gönül rahatlığı ile derneğimizin örnek teşkil ederek öne çıktığını belirtmekten mutluluk duyarım” diye konuştu.

PATİKA SERTİFİKASI YOLDA

Hem fiziksel erişilebilirliği, hem de insan kaynaklarına yönelik çalışmalarını tamamlamış olan engelli dostu işletmeler için hayata geçirecekleri sertifika programından da söz eden Benal, “İşletmelere vereceğimiz ‘Patika Sertifikası’ ile işletmeler prestij kazanacak. Ayrıca engelli bireylerin işletme tercihleri için de bu sertifikalar yol gösterecek bir harita olacak” şeklinde konuştu. ‘Engelsiz Turizm’ konusunda ilk yıllarda çok aktif rol oynayan Alanya’nın, bu alandaki potansiyelini gören diğer kentlerin hızlıca konuya adapte olmasıyla birlikte geride kaldığına dikkat çeken Benal “Bu gerilemede Yerel Yönetimler Yasası'ndaki sıkıntılar da etkili oldu. Ancak bu gerileme hızlı ve güçlü bir atak ile ortadan kaldırılabilir. Biz dernek olarak da bu sürece destek verme noktasında hazırız. Bu amaçla çok yakında yeni projelerimizi de açıklayacağız.

AHEP VE PATİKA İŞBİRLİĞİ YAPACAK

Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) oluşturduğu engelsiz üniversite stratejisine uygun biçimde sertifikasyon sürecine dâhil olmak isteyen Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi ile imzaladığımız protokol neticesinde AHEP Üniversitemize hem erişilebilirlik hem de tüm bölümlerde engelsiz yaşam felsefesinin entegrasyonu sürecinde birlikte çalışacağız. Bu çalışma neticesinde eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmakla beraber engelsiz yaşam mücadelemizde en önemli konulardan birisi olarak gördüğümüz gelecek nesillerde farkındalık oluşturacağız" ifadelerini kullandı.