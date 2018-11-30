Alanya'da engelleri kaldırıyorlar

Alanya'nın ilk özel eğitim kurumlarından olan Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu, düzenlediği etkinliklerle farkındalık yaratmaya devam ediyor

Alanya'da engelleri kaldırıyorlar
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ÖZGÜN Kardelen’in Dünya Engelliler Günü nedeniyle bu yıl 19’uncu kez düzenleyeceği etkinlik, 2 Aralık Pazar günü Alanya Kültür Merkezi'nde saat 15.00’de gerçekleştirilecek. Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Psikolog Feridun Özdeş "Yıllardır çok önemli bir misyonu üstlenerek Alanya'da engelliler adına farkındalığın oluşması, Engelsiz Alanya'nın temeli için bir çok çalışma yapan kurumumuz bu yıl aralıksız 19 yıldır gerçekleştirdi Dünya Engelliler Günü Etkinliği'ne hazır. Amacımız bu etkinlikle hem ailelerin çocukları ile gurur duymalarını sağlamak hem de toplumun eğitim ve imkan verildiğinde özel bireylerin neler yapabileceklerini göstermek. Bu amaçla hazırlanan etkiniğimizde aktif olarak 180 öğrenci görev almıştır. 180 özel bireyin sahneye çıkması ve organizasyonu müthiş bir emek istiyor. Bu konuda canı yürekten çalışan tüm ekibimizi kutluyorum. Gösterimize tüm Alanya'yı davet ediyoruz" dedi.

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