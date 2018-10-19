Alanya'da engel tanımayan proje

13 gönüllü öğrenciden oluşan kulüp Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederek engellilerle bir araya geldi. Tanışma etkinliğinin arkasından öğrenciler tarafından organize edilen palyaço ve müzik programı eşliğinde engelli bireyler gönüllerince bir gün geçirdi. Programın sonunda engelli bireylere ve ailelerine Alanya Belediyesi tarafından ikramlar yapıldı. Projenin son aşamasında ise Engelsiz Yıldırım Beyazıt Üniversite Kulübü üyeleri, Park ve Yaşam Merkezinin bahçesinde engelli çocuklarla çiçek dikimi gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Kader Kütük, "Engelsiz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kulübü Mesafeler Engel Tanımaz projesi kapsamında şehir şehir gezerek farkındalık oluşturmayı amaç edinen gönüllü bir topluluktur. Türkiye'deki şehirleri araştırırken Alanya'nın engellilik alanında oldukça önemli işlere imza attığını gördük. Bu kapsamda 2. etabı Alanya'da gerçekleştirmek istedik. Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'ndeki çalışmalar ve bizlere yaptıkları ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.

