Alanya'da encümen mesaiye başlıyor

ENCÜMEN Üyesi seçimlerinde MHP’li Emine Çalış ve yakın çevresinde ‘Koca Kurt’ olarak tanınan Kerim Ertekin ile Ak Parti’den Mehmet Şenli 37 meclis üyesinden 26’sının oyunu alarak encümen üyesi seçilmişlerdi. Ertekin, Çalış ve Şenli, bir anlamda belediyenin beyni sayılan, önemli kararların alındığı ve ihalelerin yapıldığı encümende ilk mesailerine 11 Nisan Perşembe Günü başlayacaklar. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında toplanacak encümen saat 9.00’da başlayacak, saat 12.00’de sona erecek.