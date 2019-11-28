Alanya'da emlakçılar buluştu

Uğur KANBEROĞLU

.EMLAK sektörünün Alanya ve Türkiye’deki sıkıntılarının görüşüldüğü toplantıda, yeni çıkan emlak kanunu ve belgesiz çalışan emlakçılara uygulanacak yaptırımlar ele alındı. Toplantıda piyasanın içinde bulunduğu son durumun analizi de yapıldı.