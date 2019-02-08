Alanya'da emekli polisler buluşuyor

Alanya'da yaşayan emekli polisler 10 Şubat günü Alanya Belediyesi Çay Bahçesi'nde bir araya gelecek

Alanya'da emekli polisler buluşuyor
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Mehmet AL
KAMU Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği genel başkanlığına adaylığını açıklayan, Emniyet Sen Genel Başkanı Emekli Polis Memuru Faruk Sezer yurt genelinde düzenlediği dernek seçim gezilerine 10 Şubat günü saat 14.00 Alanya Belediyesi Çay Bahçesi'nde emekli meslektaşları ile buluşacak. Sezer çalışan ve emekli emniyet hizmetleri mensuplarının özlük haklarının düzeltilmesi ile ilgili projelerini açıklayacak. Aynı zamanda beraberinde KYÇ POLEMDER Antalya Şube Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Emniyet Sen Denetleme Kurul üyesi, Eski Emniyet Sen Antalya il temsilcisi Emekli polis memuru Murat Öz'ün de toplantıya katılacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2019, 17:34
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