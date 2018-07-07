ALANYA'da elektrik kesintisi olacak. AKEDAŞ tarafından Alanya'nın bazı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyuruldu. Peki Alanya'da elektrik kesintisi yaşayacak mahalleler hangileri? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte, elektrik kesintisi hakkında detayları bilgiler

AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. (AKEDAŞ) tarafından Alanya bölgesi için bir uyarı yayımlandı. Yayımlanan uyarıya göre; 07 Haziran Cumartesi 08 Haziran Pazar ( yarın) günü saat 09.00 ile 18.00 arasında hat bakım çalışması yapılacak Bakım çalışmaları sırasında Alanya'nın payallar mahallesi sanayi içi ve çevresi, kadıpaşa mahallesi elmas sokak, bostanpınarı caddesi, kasapoğlu sokak, hacet mahallesi, tıkmak sokak, gümrükçüler sokak ve civarında kesinti yaşanacak. AKEDAŞ Vatandaşların gerekli önlemleri almasını istendi.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

DİĞER AKEDAŞ PLANLI KESİNTİLER

ANTALYA - MANAVGAT ilçesinde, 08.07.2018 07:30 - 08.07.2018 18:00 saatleri arasında, HACIOBASI bölgesinde, TEİAŞ CALISMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91387)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 08.07.2018 09:00 - 08.07.2018 18:00 saatleri arasında, ALTINOVA SİNAN MAHALLESİ HANIMELİ SOKAK,AKSEKİLİ SOKAK,BİLGİN SOKAK VE CİVARLARI İLE BÖLGEDEKİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLERİMİZ ETKİLENECEKTİR bölgesinde, MÜTEAHHİT FİRMA DEPLASE ÇALIŞMASI YAPACAKTIR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91488)

ANTALYA - FİNİKE ilçesinde, 08.07.2018 09:00 - 08.07.2018 18:00 saatleri arasında, ESKİ MAH:124,125,300 YAYLA BULVARI,FİNİKE SANAYİ SİTESİ,VE FİNİKE OTOBÜS TERMİNALİ bölgesinde, HAT BAKIMI YAPILACAK (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91555)

ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 08.07.2018 08:30 - 08.07.2018 18:00 saatleri arasında, DÜDENBAŞI DM DEN ENERJİ ALAN ÖZEL MÜŞTERİLER(ELMALI BELEDİYESİ HAZIR BETON TESİSLERİ VE BELEDİYE TAŞ OCAĞI)YENİ MAH ETKİLENMEKTEDİR bölgesinde, MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI NEDENİYLE YAPILAN KESİNTİDİR (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91564)

ANTALYA - MURATPAŞA ilçesinde, 08.07.2018 08:30 - 08.07.2018 18:00 saatleri arasında, YENİGÖL MAH AVCI BALCI SOKAKLAR KANALBOYU GÜZELBAĞ MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALISMAI (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91563)

ANTALYA - AKSU ilçesinde, 08.07.2018 08:00 - 08.07.2018 18:00 saatleri arasında, ATATÜRK MAHALLESİ bölgesinde, TESİS ÇALIŞMASI İÇİN YAPICAK KESİNTİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91630)

ANTALYA - ELMALI ilçesinde, 08.07.2018 12:00 - 08.07.2018 18:00 saatleri arasında, MEYKON MEYVE SULARI A.Ş. ELMALI MEYVE SUYU FABRİKASI bölgesinde, ÖZEL MÜŞTERİ TALEBİNE İSTİNADEN YAPILACAK OLAN KESİNTİDİR. (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91692)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 08.07.2018 09:00 - 08.07.2018 18:00 saatleri arasında, KADIPAŞA MAHALLESİ ELMAS SOKAK, BOSTANPINARI CADDESİ, KASAPOĞLU SOKAK, HACET MAHALLESİ, TIKMAK SOKAK, GÜMRÜKÇÜLER SOKAK VE CİVARI bölgesinde, BELEDİYE ÇALIŞMASI (MÜŞTERİ TALEBİ) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91623)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 08.07.2018 07:00 - 08.07.2018 15:00 saatleri arasında, DUACI MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TEİAŞ 154-380 KV ENH İLETKEN ÇEKİMİ YAPACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91626)

ANTALYA - ALANYA ilçesinde, 08.07.2018 09:30 - 08.07.2018 16:00 saatleri arasında, PAYALLAR MAHALLESİ SANAYİ İÇİ VE ÇEVRESİ bölgesinde, İLAVE FAZ ÇEKİLMESİ (TESİS ÇALIŞMASI) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91639)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 08.07.2018 07:00 - 08.07.2018 15:00 saatleri arasında, DUACI MAH. BİR KISMI İLE YEŞİLBAYIR MAH. BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TEİAŞ TARAFINDAN 154-380 KV ENH TEL ÇEKİMİ YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91671)

ANTALYA - KEPEZ ilçesinde, 08.07.2018 07:00 - 08.07.2018 15:00 saatleri arasında, DUACI MAH. BİR KISMI ETKİLENECEKTİR bölgesinde, TEİAŞ TARAFINDAN 154-380 KV ENH TEL ÇEKİMİ YAPILACAKTIR () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91667)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 08.07.2018 09:00 - 08.07.2018 19:00 saatleri arasında, ÜZÜMLÜ MAHALLESİ ODA YANI MEVKİİ bölgesinde, MÜTEAAHİT ÇALIŞMASI (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91676)

ANTALYA - KUMLUCA ilçesinde, 08.07.2018 09:00 - 08.07.2018 16:00 saatleri arasında, TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ ADLİYE KAVŞAĞI A101 ÇEVRESİ GÖDENE CADDESİ bölgesinde, BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI () sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91679)

ANTALYA - KAŞ ilçesinde, 08.07.2018 09:00 - 08.07.2018 16:00 saatleri arasında, KINIK MAHALLESİ MERKEZ MEVKİİ bölgesinde, AG PANO DEGİŞİMİ (BAKIM) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(91682)