Alanya'da 'elektrik kesintisi' isyan ettirdi!

KENTİN en önemli sorunlarından olan elektirik kesintisi Alanya'da hayatı aksatmaya devam ediyor. Vatandaşlardan sürekli yetkili mercilere yapılan çağrılarında çözüm olmadığı kesintilerin ne zaman biteceği gizemini koruyor. Son olarak dün akşam saatlerinde Alanya'da kesilen elektirik Yeni Alanya Gazetesi spor yazarı Veysel Okşar'ın hedefindeydi. Okşar, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yetkililere sitem etti. Gece saat 24.00'den beri elektiriğin olmadığını, bu durumdan en mağdur kesimin makinaya bağlı hastalar olduğunu belirterek, yetkili mercii ile telefonda görüştüğünde sürekli ileri bir saat söylenerek oyalandığından dert yanan Okşar, Alanya'da yaşanan kesinti sorunun bir an önce çözüme kavuşması gerektiğinin altını çizerek yetkilileri göreve davet etti.