Alanya'da elektrik çarpmasından ölmüştü: Cenazesini o aldı

OLAY, önceki gün öğle saatlerinde Alanya’nın Okurcalar Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelde meydana gelmiş, otelde teknik servis elemanı olarak çalışan Tayfun Çelikkıran, rögar motorunda çıktığı iddia edilen arızayı gidermeye çalışırken bir anda elektrik akımına kapılmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çelikkıran, özel bir hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrası Çelikkıran’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çelikkıran’ın ölümü yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu. Küçük yaştan bu yana boks sporuyla uğraşan lisanslı amatör boksörün cenazesini almaya, kendisi gibi boksla uğraşan kardeşi Tarık Çelikkıran ile arkadaşları geldi. Son derece üzgün olduğu gözlenen Tarık Çelikkıran, ağabeyini ringde olduğu gibi son yolculuğunda da yalnız bırakmadı. Genç boksörün cenazesi Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi, Hacıbaba Mezarlığı’nda toprağa verildi.