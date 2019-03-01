Alanya'da Eko Okullardan çevre dayanışması

ALANYA Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün katılım sağladığı toplantıda Eko Okulların önemi ve yapmış oldukları faaliyetler ile ilgili ilçe genelinde Eko Okul faaliyetleri gösteren okullara bilgiler verildi. Toplantıya katılım sağlayan Okul Müdürleri, Eko Okul Koordinatör Öğretmenleri ve TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörlüğü Temsilcileri okul girişinde öğrencilerin halk oyunları gösterileriyle karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantı; Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya İl Koordinatörü Lokman Atasoy, Milli, Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp’in konuşmalarının ardından Eko Okul koordinatör öğretmenlerinin sunumları ile devam etti.



Atasoy: “Çevre işi gönül işi”

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) İl Koordinatörü Lokman Atasoy, Alanya’da geldikleri noktadan memnun olduğunu ve çalışmalarını daha da ileri taşıyacaklarını belirterek, “Çevre işi gönül işidir. Bu programda gönüllü olarak çalışan Alanya Belediye Başkanına, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne, okul müdürlerine ve koordinatör öğretmenlere teşekkür ediyorum” dedi.



Yenialp: “Bu başarıyı beraber yakaladık”

Alanya Belediye Bakan Yardımcısı Ali Yenialp ise “Çocuklarımızın çevre kapsamında farkındalık sahibi olmasını sağlamalıyız. Her yıl yeni katılımcılar ekliyoruz ve bu başarıyı hep beraber yakaladık.”



TÜRÇEV sunumu

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya İl Sekreterya-Programlar Asistanı Melike Ecin, TÜRÇEV koordinatörlüğünde yürütülen Mavi Bayrak, Çevrenin Genç Sözcüleri, Okullarda Orman, Yeşil Anahtar konuları ile ilgili bilgiler vermiş olup, sonrasında Eko Okullar Programı, programa kayıt süreçleri, Eko Okul faaliyetleri ve hedefleri hakkındaki sunumunu gerçekleştirdi. Her yıl Ağustos-Ekim ayları arasında başvuruların TÜRÇEV’e yapıldığını belirten Ecin, Eko Okul Programının Türkiye genelinde 1095 okul ve Antalya genelinde de 91 okula ulaştığını belirtti.



Eko okullardan sunumlar

Eko Okul programına Alanya kent ölçeğinde devam eden Obaköy İlkokulu, Hacıkura İlkokulu, Mahmutlar 50. Yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu, Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Mahmutlar Anaokulu koordinatör öğretmenleri Eko Okul Programına dâhil oldukları tarihten itibaren yapmış oldukları çalışmaları sundular. Sunularda, okul bahçesinde yapılan çevre düzenlemeleri, eko bahçe çalışmaları, çevre festivali etkinlikleri, atık malzemelerden tasarımlar, bioçeşitlilik, enerji verimliliği, pano çalışmaları, GES ziyaretleri, atık pil toplama yarışmaları, eğitim çalışmaları, geri dönüşümün önemi gibi konular yer veren koordinatörler, çevrenin korunması ve gelecek nesillere bunun sağlıklı bir şekilde aktarılması için hazırladıkları yeni plan ve programlar hakkında bilgiler verdiler.



Katılımcılara bez torbalar hediye edildi

Toplantı sonrasında katılımcılara Sıfır Atık Projesi kapsamında Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan “Çevre Dostu Bez Torbalar” hediye edildi. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, tüm okulların toplantıya katılımından memnun olduğunu dile getirdi.