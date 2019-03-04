Alanya'da Eko Okullar Projesi

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı Eko Okul Programı kapsamında iki senedir biyoçeşitlilik üzerine çalışan Alanya Obaköy İlkokulu ile organik malzemelerden kompost yapımı etkinliğini gerçekleştirdi.

Alanya'da Eko Okullar Projesi
banner404

TÜRKİYE Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen Eko Okullar Programı kapsamında 4 yıldır faaliyet gösteren Obaköy İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte Eko Team öğrencileriyle mutfak atıkları değerlendirilerek doğal gübre üretildi. Öğrencilere kompostun tanımı, hangi malzemelerden kompost olabileceği, hangi tür malzemelerin kompostun çürüme hızını etkilediği ve komposta koyulmaması gerektiği hakkında teknik bilgiler aktarıldı. Yapılan bu çalışmayla atık azaltım ve geri dönüşüm konularına dikkat çekildi. Obaköy İlkokulu Eko Team öğrencilerinin de aktif bir şekilde katıldığı etkinlikte, çocukların evlerinden topladıkları mutfak atıkları ve bahçe atıklarıyla kompost yapımı gerçekleştirildi. Hazırlanan kompost Orman Haftası kapsamında kamkat fidanı dikiminde kullanılmak üzere çürümeye bırakıldı. Kompostun oluşumunu takip etmek üzere haftada bir kez olmak üzere toplamda iki kez kontrollerinin yapılacağı ve üç haftanın sonunda fidan dikimi için kullanılabilecek durumda olacağı belirtildi. Faaliyet sonrasında Alanya Obaköy İlkokulu Eko Team öğrencilerine tohum kalemlerden hediye edilerek etkinlik sonlandırıldı.

İLK İZLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kompost yapımından bir hafta sonra Obaköy İlkokulu Eko Team öğrencileriyle ilk izlem gerçekleştirilerek, öğrencilerin bu süreci yakından takip etmesi sağlandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şubatta fiyatı en çok artan 3'üncü grup...
Şubatta fiyatı en çok artan 3'üncü grup...
  1. EKONOMİ

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479