Alanya'da ekmekte mutabakat sağlandı

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’daki 54 fırın işletmecisinin adına görüşme yaptığı Alanya Fırıncılar Derneği Başkanı Mehmet Sağlam, Alanya Ekmek Fabrikası sahibi Sinan Muşdal ve Akça Fırın sahibi Mehmet Akça ile ekmek zammı konusunda mutabakat sağladı. Yasal düzenlemeye göre ekmeğin kg fiyatı 5 TL olarak belirlenmesinin ardından Başkan Yücel’in fırıncılarla sağladığı mutabakat çerçevesinde, Alanya’daki fırınlar ekmeğin gramajını 50 gr artırarak 250 gr ekmeği 1.25 TL’den verecek.

SAĞLAM: “BAŞKANIMIZI KIRMAYARAK YASAL DÜZENLEMEYE UYACAĞIZ”

Alanya’da ekmek fiyatını arttırdıkları günden buyana ağır baskılara maruz kaldıklarını belirten Alanya Fırıncılar Derneği Başkanı Mehmet Sağlam, buna rağmen kararlarından vazgeçmediklerini ancak Başkan Yücel’in ricasını kırmayarak yasal düzenlemeye uyacaklarını söyledi. Sağlam; “Devletimiz, 1 kg ekmek fiyatını 5 TL olarak belirledi. Bizler de yüksek maliyetlerimizden dolayı ekmeğe 25 kuruşluk bir zam yapmıştık. Zararımızın artmasıyla yaptığımız bu zamma insanlarımız tepki gösterdi. Yapılan baskılara direnme kararı alsak da Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in devreye girmesinin ardından onu kırmadık ve ekmek fiyatlarımızı gramaj arttırarak kilosunu 5 TL’ye sabitlemek üzere eski haline geri getirdik. Devletimiz de milletimiz de bizlerin ne kadar zarara uğradığını biliyor. Ancak bizler buna rağmen Başkanımızı da kırmayarak zararı çekeceğiz.” dedi.

YÜCEL: “FIRINCILARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yasal fiyatlandırma konusunda mutabakat sağlayan fırıncılara teşekkür ederek şunları söyledi; “Ekmek fiyatlarındaki artışın ardından fırıncı arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde bugün bir mutabakata vardık. Hem kamu kurum ve kuruluşları hem fırıncılar hem de esnaf odasına bağlı işletmelerimiz, ekmeğe zam yapmadan %25 gramaj artırımına giderek fiyatı 1.25’te sabit tutacak. Fırıncılarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü ülkemizdeki mevcut zamların ardından zarar etseler dahi bu mutabakata uyacaklarını söylediler. Bütün fırıncılarımıza göstermiş oldukları feragat için teşekkür ediyorum.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 18:30