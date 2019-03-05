Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre Konaklı Mahallesi'nde ehliyet sınavı yapılan parkurda direksiyon sınavına giren 18 yaşındaki İbrahim E, motorsikletle seyir halinde tur atarken yağmurun yağması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Yaralanan kursuyer İbrahim E. imtihan heyetince çağırılan ambulansla Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Alanya'da ehliyet sınavında korkutan kaza!
Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde yapılan direksiyon sınavına giren 1 kişi motorsikletten düşmesi sonucunda yaralandı
Mehmet AL
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