Alanya'da ‘Egzoza karşı parfüm kokusu’

İZMİRLİ öğretmen Sema Gür'ün 2013 yılında hayata geçirdiği ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' adlı proje, Türkiye'de ve yurt dışında eş zamanlı olarak 65 kentte geçtiğimiz pazar günü yapılmış, Alanya’da ise Uluslararası Triatlon Yarışması sebebiyle 30 Eylül 2018 tarihine ertelenmişti. Pazar günü yapılacak etkinlikle ilgili bilgi veren Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Alanya Organizatörü Şöhret Yalçın, “Bisiklet çok sağlıklı ve çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracı. ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ ve ‘Dünya Otomobilsiz Kent Günü’ne vurgu yapmak amacıyla Alanya’da organizasyona destek veriyoruz ve bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını hedefliyoruz. 30 Eylül 16.00’da Anıt önünde start vereceğiz. ‘Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu’ sloganıyla kadınlarımızı, ayrıca katılım göstermek isteyen şık beyleri de etkinlik alanına bekliyoruz” dedi.