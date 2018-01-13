Alanya'da eğlenceli sokak röportajı: Sevgiliniz olsa ne yapmak isterdiniz?

ALANYA sokaklarında birbirinden farklı kişilere mikrofon uzattık ve eğlenceli bir soru sorduk: Sevgiliniz var mı? Sevgiliniz olsa ne onunla ne yapmak isterdiniz?
İşte birbirinden eğlenceli ve farklı yorumlar...
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