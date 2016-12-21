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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanya'da eğitime 1 günlük kar molası

Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü, aşırı kar yağışı nedeniyle 5 bölgede okulları 22 Aralık Perşembe günü, günübirlik tatil etme kararı aldı.

Alanya'da eğitime 1 günlük kar molası

Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü, aşırı kar yağışı nedeniyle 5 bölgede okulları 22 Aralık Perşembe günü, günübirlik tatil etme kararı aldı.

21 Aralık 2016 Çarşamba 16:18
Alanya'da eğitime 1 günlük kar molası
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MİLLİ Eğitim Müdürü Hüseyin Er, "Öğrencilerin, velilerin ve servislerin etkilenmemesi için eğitime kar molası veriyoruz. Güzelbağ İlkokulu ve Ortaokulu, Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlkokulu ve Ortaokulu, Dereköy İlkokulu ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu ve Tırılar  İlkokulu ve Ortaokulu, 22 Aralık Perşembe günü, bir günlüğüne tatil olacak" dedi.
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Emre 2016-12-21 21:19:44

Alanya oba golde yaşıyorum lise ogrencisiyim . tatil olan yerler başka bir yermide obada tatil olmuyor. Firtina ve yağmurdan dışarı cikamiyoz tatil yok ama .

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