Alanya'da eğitime 1 gün daha kar molası

MİLLİ Eğitim Müdürü Hüseyin Er dün yaptığı açıklmada, "Öğrencilerin, velilerin ve servislerin etkilenmemesi için eğitime kar molası veriyoruz. Güzelbağ İlkokulu ve Ortaokulu, Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlkokulu ve Ortaokulu, Dereköy İlkokulu ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu ve Tırılar İlkokulu ve Ortaokulu, tatil olacak" demişti.

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