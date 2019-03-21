Alanya'da eğitimde mola yok

Alanya'da belediye personeline ve vatandaşlara 'Satranç Tahtasında Piyon Olmak' konulu seminer verildi

Alanya'da eğitimde mola yok
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ALANYA Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerlerinin ikincisi gerçekleştirildi. Eğitmen Ruhan Maral tarafından belediye personeline ve vatandaşlara 'Satranç Tahtasında Piyon Olmak' konulu bir seminer verildi.
Eğitmen Ruhan Maral, verilen eğitimle satranç tahtasının en değersiz taşı olarak kabul edilen piyonun, 5 hamle, hayat amacı, kale gibi dostlar, farklı açıdan bakmak, işini iyi yapmak, değer sahibi olmak ile neler yapabileceğine dair insan hayatına uyarlanmış örnekleri ve hikâyeleri katılımcılarla buluşturdu. Hayatın bir kopyası olan ve eski ismi Çaturanga olan bu strateji oyunu ile gerçek hayat arasındaki benzerlik katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi. 

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