Alanya'da 'Eğitim ile geleceğe bakış'a yoğun ilgi

ALANYA Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen, “Eğitim ile Geleceğe Bakış” konulu söyleşi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Söyleşiye Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Belediye Meclis Üyeleri, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, STK temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapmak için kürsüye gelen Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan eğitimin önemine vurgu yaparak “2019 yılını eğitim yılı olarak ele alıyoruz. İnsanoğlu doğumundan itibaren eğitim alır ve eğitim süreci yaşam boyu devam eder. Çocuğun ilk eğitimi ailesi tarafından verilirken yaşamının ilerleyen sürecinde eğitim kurumlarla devam eder. İyi bir eğitim için kaliteli kurumlar gerekir. Önemli olan şey öğrenciye doğru eğitimi verebilmektir. Eğitim siyasetten ayrı tutulmalıdır. Gençlerin geleceği için önlerine çıkan en büyük sorun da kötü eğitimdir’’ diyerek kürsüyü Eğitim Uzmanı Gazeteci Abbas Güçlüye bıraktı.

Alkışlarla sahneye gelen Abbas Güçlü 30 yıl önce askerliğini yapmak için Antalya’ya gelen ve bu süreçte Alanya’yı gezme fırsatı bulan Abbas Güçlü Alanya’nın 30 yıla rağmen doğasını koruduğunu vurguladıktan sonra konferansına başladı. Geçmişten günümüze gelen eğitim sistemindeki yanlışlar ve veliler olarak öğrencileri yetiştirirken yapılan yanlışların yanı sıra birçok konuyu ele aldı. Söyleşi tarzındaki konferansa izleyicilerden soru sonranlar ve yorum yapmak için söz alanlarda oldu.

Konferansa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Rektörü Mehmet Durdu Öner, demokratik kitle örgütleri ve esnaf odaları temsilcileri katılım sağladı. Vatandaşlarla birlikte söyleşiyi izleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gazeteci Abbas Güçlü’ye Alanya ipek kozasından yapılan bir duvar süsü hediye ederek, Alanya’da ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.