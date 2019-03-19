Alanya'da efsane ismin oğlundan acı haber!

ALANYA'DA 1930'lu yıllardan itibaren Alanya mutfağına damga vuran isim olan, Alanya'nın ilk lokantacılarından Aşçı Memiş'in oğlu İsmail Türktaş, 80 yaşında aramızdan ayrıldı.

Babası gibi aşçı olan İsmail Türktaş'ın, solunum yetmezliği sonucu vefat ettiği öğrenildi. Sun Hotel sahibi Memiş Türktaş'ın da babası olan İsmail Türktaş, bugün öğle namazına müteakip Gürses Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yeni Alanya merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, 12:58