Alanya'da düğün festivali başladı

- Asiye ELİAÇIK

ALANYAM Organizasyon tarafından 'Mükemmel bir düğün için bu festival sizin için' sloganıyla düzenlenen festivalin açılışı büyük bir organizasyonla gerçekleştirildi. Açılışa Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir ile Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim de katıldı. Açılış töreni öncesi konuşan Alanyam Organizasyon sahibi Osman Albayrak katılımcılara teşekkür etti. Albayrak'ın konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi. Cikcilli Düğün Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan festivalde birçok firma ürünlerini sergiliyor. Evlenecek olanların ihtiyacı olan her şeyi en uygun fiyata bulabileceği bu festival 18 Ocak 2018 tarihine kadar devam edecek. Festivale gidenler, Alanya'nın en seçkin firmalarının ürünlerini inceleme ve en uygun fiyatlara satın alma şansına sahip olacaklar.