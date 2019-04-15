Alanya'da düğmeye basıldı! Otellerde israfın önüne geçilecek

GIDA israfını önleme ve bilinçlendirme platformu Turuncu Bayrak’ın üyeleri tarafından Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin (ALTİD) ev sahipliğinde Gardenya Otel’de seminer verildi. Konuyla ilgili turistik tesis personellerinin katıldığı seminerde dünyada 820 milyondan fazla insanın açlık çektiği, insanlar için üretilen gıdaların 3’te 1’inin çöpe gittiği vurgulandı. Turuncu Bayrak yetkilisi Ali Akgün, Türkiye’de yaşanan israfın önüne geçmek için 250 otelde Turuncu Bayrak Projesi’ni başlattıklarını duyurdu. Seminer sonrasında açıklama yapan ALTİD Başkan Yardımcısı Servet Şakiroğlu, “Özellikle Herşey Dahil Sistemi içinde büyük israf yaşanıyor. Seminerde birçok yöntem anlatıldı. Bunlardan biri de israf oluşturmayan otel misafirlerine küçük jestler yaparak diğer misafirler arasında farkındalık oluşturmak. Çok faydalı bir seminer oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.