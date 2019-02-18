Alanya'da DTP hız kesmiyor

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği’nin hazırladığı ‘Ailemin Trafik Polisiyim Projesi’ bu hafta Melahat Seher İlkokulu’nda uygulandı

Alanya'da DTP hız kesmiyor
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HAZIRLANAN ‘Ailemin Trafik Polisiyim Projesi‘ kapsamında Melahat Seher İlkokulu 3. sınıfta okuyan öğrencilere eğitici filmler desteğiyle trafik eğitimi verildi.

Ayrıca trafik polisi şapkası ve ailenin trafik polisi rozeti hediye edilen çocuklara, “Artık sen ailenin trafik polisi oldun. Görevin araçla bir yere giderken araç içerisindeki herkesin emniyet kemerlerini takmalarını sağlamak, sürücünün hız yapmasını engellemek, araçla seyir halinde iken sürücünün telefonla konuşmasını engellemek ve sürücünün trafik ışıklarına uymasını sağlamak olacaktır” telkininde bulunuldu.

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