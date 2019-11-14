Alanya'da dost ziyareti

ANADOLU Ajansı'nda (AA) uzun yıllar Alanya Müdürlüğü ve Antalya Bölge Müdürlüğü yaptıktan sonra emekli olan Alanya'nın tanınmış ve sevilen gazetecisi Fazıl Tunç, emekli olduktan sonra açtığı restorana yakın dostlarının ziyareti ile mutlu oldu. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanyalı Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) eski Başkanı ve Balkan Bisiklet Birliği Onursal Başkanı Emin Müftüoğlu, Özgün Kardelen Özel Eğitim Okulu Kurucusu Psikolog Feridun Özdeş ve kurum öğretmenlerinden Mithat Kara, Çarşı Mahallesi'ndeki meşhur Tuna Lokantası'nın işletmeciliğini yapan Tunç'u ziyaret ederek öğle yemeği yediler. Dostlar, uzun süre sohbet ettiler.